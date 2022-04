Familiares de Stefannie realizan vigilia; piden justicia para ella

Panamá- Familiares de la joven Stefannie Rodríguez y miembros de la sociedad civil realizaron una manifestación pacífica por las calles del área central de David, exigiendo justicia por la muerte de esta joven y de otras mujeres asesinadas de forma violenta.

Los presentes portaban afiches donde solicitaban justicia por la muerte de Stefannie y un alto a los hechos violentos donde son mujeres quienes han sido asesinadas.

"El silencio nos hace cómplices, ni una más, no más víctimas de secuestro, siempre te recordaremos Stefannie", fueron algunos de los mensajes escritos en las pancartas que mostraron durante la manifestación.

Liriola González, madre de Stefannie, solicitó a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable de la muerte de su hija y que se haga justicia.

"Miren como me dejaron a mi hija, no podemos ver su físico, ni sus manos ni sus pies. No podemos ver nada, porque solo la dejaron en sus restos, eso no se hace. Pedimos justicia" expresó la madre.

A la manifestación se sumó la sociedad civil, quienes pidieron al Ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, que disminuyan estos hechos violentos.

Por el homicidio de Rodríguez, permanece privado de libertad, Ahmed Hisham Ahmeds. Video: @mayramadrid1417 pic.twitter.com/DgAD6VYMlj — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 7, 2022

