Sucesos - 26/12/25 - 09:04 AM

Autoridades incautan 240 paquetes de droga en Pedasí, provincia de Los Santos

Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento.

 

Por: Ciudad de Panamá, 25 dic (EFE).- -

Las autoridades de Panamá informaron este jueves del decomiso de un total de 240 paquetes de presunta droga durante un operativo realizado en Playa Toro, en el distrito de Pedasí, en la provincia de Los Santos.

La acción de decomiso de la droga, según el comunicado de las autoridades, se llevó a cabo en un operativo en conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público (Fiscalía) y permitió además la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas al caso, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento. No obstante, de manera general, los paquetes de sustancias ilícitas decomisadas en este tipo de operaciones suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, siendo la cocaína la droga que más se trafica a través de rutas marítimas que pasan por Panamá.

