Sucesos - 19/11/25 - 12:00 PM

Fijarán fecha de audiencia contra Héctor Brands por caso Pandeportes

La Fiscalía Anticorrupción señaló a Brands como uno de los presuntos implicados en varias transacciones bancarias efectuadas en el año 2019 y junio de 2020.

 

Por: Redacción Crítica -

Panamá- En las próximas horas se fijará la fecha para la audiencia en contra de Héctor Brands, exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), por presuntos delitos de peculado y enriquecimiento injustificado en perjuicio de esta entidad.

La Fiscalía Anticorrupción señaló a Brands como uno de los presuntos implicados en varias transacciones bancarias irregulares, efectuadas en el año 2019 y junio de 2020, cuyo origen y destino no han sido revelados, así como el monto de la posible lesión patrimonial a Pandeportes, ya que los detalles de la investigación se mantienen bajo reserva.

En este caso, además de Brands, la Fiscalía Anticorrupción también vinculó y llamó a juicio a otras 11 personas –8 por el delito de peculado y 3 por blanqueo de capitales– por la malversación de fondos que fueron conferidos por Pandeportes a diferentes organizaciones deportivas, específicamente a la Federación Panameña de Baloncesto y la Federación Panameña de Béisbol.

 

Te puede interesar

Joven de 20 años a prisión por homicidio de un menor en El Polvorín

Joven de 20 años a prisión por homicidio de un menor en El Polvorín

 Noviembre 19, 2025
Tribunal niega anulación y mantiene condena a 48 años a asesino de Lina López

Tribunal niega anulación y mantiene condena a 48 años a asesino de Lina López

 Noviembre 19, 2025
Fijarán fecha de audiencia contra Héctor Brands por caso Pandeportes

Fijarán fecha de audiencia contra Héctor Brands por caso Pandeportes

 Noviembre 19, 2025
Desalojan Hospital Santo Tomás tras reporte de gas Irritante

Desalojan Hospital Santo Tomás tras reporte de gas Irritante

 Noviembre 19, 2025
Riña con arma de fuego termina en homicidio en Changuinola

Riña con arma de fuego termina en homicidio en Changuinola

 Noviembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales
EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie

EE. UU. revoca visas del expresidente "Gaby" Carrizo y de hermanos Attie
Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato
Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí