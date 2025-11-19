Fijarán fecha de audiencia contra Héctor Brands por caso Pandeportes

Panamá- En las próximas horas se fijará la fecha para la audiencia en contra de Héctor Brands, exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), por presuntos delitos de peculado y enriquecimiento injustificado en perjuicio de esta entidad.

La Fiscalía Anticorrupción señaló a Brands como uno de los presuntos implicados en varias transacciones bancarias irregulares, efectuadas en el año 2019 y junio de 2020, cuyo origen y destino no han sido revelados, así como el monto de la posible lesión patrimonial a Pandeportes, ya que los detalles de la investigación se mantienen bajo reserva.

En este caso, además de Brands, la Fiscalía Anticorrupción también vinculó y llamó a juicio a otras 11 personas –8 por el delito de peculado y 3 por blanqueo de capitales– por la malversación de fondos que fueron conferidos por Pandeportes a diferentes organizaciones deportivas, específicamente a la Federación Panameña de Baloncesto y la Federación Panameña de Béisbol.