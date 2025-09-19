Sucesos - 19/9/25 - 06:27 PM

Frank Abrigo se reunirá con autoridades por matadera em Colón

Por: Redacción / Crítica -

Durante su gira de trabajo en la provincia de Los Santos, el ministro de Seguridad, Frank Abrigo, anunció que la próxima semana sostendrá una reunión con autoridades de Colón para abordar la creciente ola de homicidios en el distrito.

Abrigo explicó que la reunión incluirá al gobernador y a los alcaldes, y que se discutirá la situación entre las distintas pandillas que operan en la región. “Vamos a tratar este tema en modo de respuestas, buscando soluciones concretas”, indicó.

El ministro destacó que, gracias al trabajo conjunto con líderes comunitarios, se logró reducir algunos incidentes violentos durante 45 días, aunque la paz aún es frágil. 

Sin embargo, advirtió que la actividad delictiva no se ha detenido completamente y que se requiere un seguimiento continuo.

Abrigo también mencionó que se está trabajando en coordinación con la comunidad para fortalecer la seguridad, supervisar a las pandillas y reducir la violencia en el distrito de Colón. 

Las autoridades enfatizan que este esfuerzo busca proteger a los ciudadanos y garantizar un ambiente de mayor tranquilidad.

