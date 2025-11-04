Fue a socorrerlo ¡y también cayó sin vida! Misterio: 2 muertes en El Paraíso

La comunidad de El Paraíso, en Pocrí, provincia de Los Santos, amaneció consternada este 4 de noviembre con la noticia del hallazgo de dos personas sin vida.

Ambas personas, de 38 y 39 años, fueron encontradas por moradores en circunstancias que hasta el momento permanecen bajo investigación.

De acuerdo con los primeros informes, uno de los hombres comenzó a convulsionar fuera de una vivienda, y al percatarse de la situación, el segundo salió para intentar auxiliarlo, pero también se desplomó de manera repentina.

Minutos después, ambos fueron hallados sin signos vitales.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 de la mañana, generando alarma entre los residentes del área, quienes dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al sitio, las unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público confirmaron los fallecimientos, sin encontrar señales visibles de violencia.

Hasta el momento, las causas de la muerte son un completo misterio. Los moradores han especulado sobre una posible intoxicación o inhalación de gases, pero nada ha sido confirmado oficialmente.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Los Santos, donde se practicará la necropsia de rigor que permitirá determinar qué provocó la muerte de ambos hombres.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si hubo algún elemento externo involucrado en este trágico suceso que ha estremecido a la tranquila comunidad de El Paraíso.