Sucesos - 05/12/25 - 11:16 AM

¡Fuego, fuego! Edificio de El Cangreso se prende

Las unidades atendieron a varias personas y mascotas afectadas por la inhalación de humo, sin que hasta el momento se reporten heridos.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un incendio registrado la mañana de este viernes en un apartamento ubicado en El Cangrejo, sobre Vía Argentina, generó la evacuación inmediata del edificio para resguardar la vida de los ocupantes, según reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Las unidades atendieron a varias personas y mascotas afectadas por la inhalación de humo, sin que hasta el momento se reporten heridos.

El coronel Ángel Delgado informó que el fuego comenzó en un apartamento del piso 21. La emergencia fue controlada con el apoyo de las subestaciones de Carrasquilla, Calidonia y Balboa.

Personal de la Policía Nacional acordonó el área, mientras funcionarios del Municipio de Panamá realizaron las verificaciones correspondientes dentro del inmueble.

La situación quedó bajo control y el edificio permanece bajo supervisión mientras se evalúan los daños.

 

