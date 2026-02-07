Asesinan a un hombre de 22 años en Colón

Colón amanece con el noveno muerto

Este sábado, la provincia de Colón se despertó con la novena persona asesinada por la violencia que impera en la costa atlántica, en horas de la madrugada.

Se trató del joven Angelo Jesús Guevara, de 22 años, quien fue asesinado en una de las calles de la comunidad de Villa Liriola, subiendo la loma, sector que le pertenece al corregimiento de Cativá.

La información inicial del caso señala que la víctima venía siendo acechada por los pistoleros, que le abrieron fuego, dejándolo tirado en mitad de la calle.

Para luego los pistoleros salir de la escena del crimen, en medio de la preocupación de los residentes que solo escucharon los disparos y procedieron a resguardarse.

El cuerpo del joven fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón, para prepararlo para la necropsia de rigor que se hace para estos casos.

Se inicia el proceso de investigación por este caso de homicidio.