Preso por tratar de matar a adolescente

Un hombre de 18 años de edad permanece detenido mientras se realizan las investigaciones por un caso de tentativa de homicidio en el que se le señala de haber disparado contra un adolescente de 14 años, en un hecho violento en el corregimiento de Cativá en la provincia de Colón, resultado de una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la costa atlántica.

La situación de violencia se dio la noche del 13 de diciembre del 2025, en la comunidad de San Isidro, corregimiento de Cativá, cuando se presume que el ahora imputado con arma de fuego le realizó varias detonaciones a un menor de 14 años de edad, con la intención de causarle la muerte.

Esto llevó a que el pasado 4 de febrero del 2026, el imputado fuera aprehendido al ser requerido por el delito contra la vida e integridad personal.

En la audiencia, luego de sustentados todos los elementos de convicción recabados en la investigación, la Fiscalía solicitó al Juez de Garantías que se legalizara la aprehensión, la imputación de cargos y se diera la medida cautelar antes mencionada, peticiones que fueron admitidas.

En esa misma audiencia se le decretó la detención provisional como medida cautelar.

Ahora enfrenta el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Caso legal que es investigado por los funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.