Fuerte colisión frontal en Ancón y vuelco en Veraguas

Uno de los casos se reportó anoche en la calle Arnoldo Cano, frente a Clayton Plaza, en el corregimiento de Ancón.

 

Panamá- Dos aparatosos accidentes se reportaron entre la noche de ayer y la mañana de hoy en dos puntos distintos de la geografía nacional, sin que se registraran víctimas fatales, pero sí cuantiosos daños materiales.

Uno de los casos se reportó anoche en la calle Arnoldo Cano, frente a Clayton Plaza, en el corregimiento de Ancón. En este incidente estuvieron involucrados dos vehículos tipo sedán, los cuales, aparentemente, colisionaron de frente de forma brutal.

El impacto fue tan fuerte que la parte delantera de ambos automóviles quedó con serios daños en sus carrocerías.

En tanto, en la calle Novena en Santiago, provincia de Veraguas, una pick up de color blanco terminó volcada, por razones que son investigadas.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos para auxiliar a los ocupantes del vehículo.

Afortunadamente, ninguno de los dos accidentes de tránsito dejó víctimas fatales.

