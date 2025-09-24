Funcionario y exfuncionario municipal aprehendidos por pedir coimas

Panamá- Un funcionario activo y un exfuncionario municipal fueron aprehendidos en Arraiján, tras ser señalados por comerciantes de ese distrito de Panamá Oeste como los presuntos responsables de solicitar "coimas" para agilizar trámites de permisos nocturnos.

Tras recibir varias denuncias, la Policía Nacional y el Ministerio Público identificaron a los sospechosos. Mediante diligencias de allanamiento efectuadas anoche, ambos individuos fueron capturados.

La investigación inicial reveló que los presuntos extorsionadores —quienes son hermanos— se identificaban como funcionarios del Municipio de Panamá. Ahora los indiciados enfrentan cargos por la presunta comisión de un delito contra la administración pública en su modalidad de concusión.



