Gatilleros acribillan hombre que había sobrevivido a otro ataque

Parra se encontraba en la Calle Roberto Cordero cuando aparecieron unos gatilleros que, sin mediar palabra, dispararon en su contra.

 

Panamá - Guillermo Antonio Parra Campbell (34 años) murió aproximadamente a las 10:50 de la noche de ayer en el cuarto de urgencias de la Policlínica J.J. Vallarino, luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido casi una hora antes en Concepción, corregimiento de Juan Díaz.

La información preliminar detalla que Parra se encontraba en la Calle Roberto Cordero de Concepción, próximo al conocido puente de rojo, cuando aparecieron unos gatilleros que, sin mediar palabra, dispararon en su contra, dejándolo mortalmente herido.

Tras lograr su cometido, los desconocidos huyeron corriendo de la escena del crimen sin ser capturados.

Varias unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar tras recibir la denuncia sobre el ataque armado y trasladaron a Parra a la policlínica.

El médico que atendió el caso dictaminó que Parra presentaba múltiples impactos de bala en su anatomía y, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció en el centro asistencial.

Extraoficialmente se conoció que Parra había sido víctima de otro ataque armado en septiembre de 2019, el cual logró sobrevivir, y que en julio de ese mismo año había sido aprehendido por portar un arma de fuego ilegal.

