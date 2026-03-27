Sucesos - 27/3/26 - 11:13 AM

Hasta 30 días podría demorar investigación sobre incendio en Río Abajo

Para sofocar el incendio en su totalidad se requirió la participación de unas 50 unidades bomberiles de cinco estaciones, las cuales trabajaron intensamente por unas 15 horas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Entre 20 y 30 días podría tardar la investigación del reciente incendio registrado en Calle 11½, Río Abajo, debido a la complejidad del proceso técnico y científico requerido, según confirmó el coronel Víctor Álvarez, director general del Cuerpo de Bomberos.

Para sofocar el incendio en su totalidad se requirió la participación de unas 50 unidades bomberiles de cinco estaciones, las cuales trabajaron intensamente por unas 15 horas. “Actualmente las labores se encuentran en una fase de refrescamiento y enfriamiento, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para el inicio de las investigaciones”, agregó.

Agregó, además, que, hasta el momento, no se cuentan con resultados preliminares, ya que el proceso investigativo contempla inspecciones técnicas especializadas, análisis en sitio y, de ser necesario, el envío de evidencias a laboratorios. “Establecer una fecha exacta sería un error, debido a la complejidad propia de este tipo de investigaciones”, puntualizó.

El Cuerpo de Bomberos no determina culpabilidades, sino que establece el punto de origen y la posible causa del incendio, conforme a los protocolos institucionales, dejó claro Álvarez.

Las autoridades también investigan la muerte de un trabajador de nacionalidad nicaragüense ocurrido en medio del incendio, el cual no pudo escapar de la galera cuando estallaron las llamas.

 

Te puede interesar

Cae en Panamá Viejo a tercer implicado en homicidio de comerciante chitreano

Cae en Panamá Viejo a tercer implicado en homicidio de comerciante chitreano

 Marzo 27, 2026
Golpean y despojan de su pistola a vigilante: Policía captura 1 asaltante

Golpean y despojan de su pistola a vigilante: Policía captura 1 asaltante

 Marzo 27, 2026
Hasta 30 días podría demorar investigación sobre incendio en Río Abajo

Hasta 30 días podría demorar investigación sobre incendio en Río Abajo

 Marzo 27, 2026
Arma, proveedor y 3 balas: detención provisional para capturado en Barrio Sur

Arma, proveedor y 3 balas: detención provisional para capturado en Barrio Sur

 Marzo 27, 2026
Alerta Amber masiva: buscan a 15 menores fugados del CAI de Tocumen

Alerta Amber masiva: buscan a 15 menores fugados del CAI de Tocumen

 Marzo 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo

Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo
¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"

¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"
Video habría dejado en evidencia el acoso en Caracol Televisión

Video habría dejado en evidencia el acoso en Caracol Televisión
Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera

Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera
¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa