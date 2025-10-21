Había una mandíbula y dentadura en maletero de auto calcinado en Corozalito

Panamá- Una mandíbula y una dentadura se encuentran entre las evidencias que el Ministerio Público (MP) recolectó del maletero de un vehículo encontrado totalmente calcinado en el sector de Corozalito, corregimiento de Hurtado, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El automóvil, un Honda Accord con matrícula 305313, fue hallado la mañana del lunes por una persona que transitaba por un camino rural que comunica con el corregimiento de El Coco.

Por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) se analiza el hueso de mandíbula encontrado, al igual que la dentadura, según informó el MP.

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ya ubicó a la propietaria del automóvil calcinado, el cual previamente fue analizado por peritos explosivistas.

Las autoridades no han confirmado si por el estado de los restos, estos son viables para la extracción de muestras de ADN. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, ya que la mayor parte del cuerpo estaba calcinado.

Cabe recordar que en agosto de este año también se encontró un vehículo totalmente quemado en la zona, el cual posteriormente se confirmó que pertenecía a Delvis González, un miembro activo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá asignado en Capira, quien había sido reportado como desaparecido.



