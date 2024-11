Hallan cadáver de joven en letrina tras pelea en Chilibre

Un caso escalofriante sacudió al sector de San Vicente, en La Unión de Chilibre, la mañana de hoy, cuando a las 6:00 a.m. las autoridades encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Jean Carlos Bonilla Pérez, de 25 años, dentro de una letrina en una residencia de la localidad.

La dueña del inmueble, conmocionada, relató a la Policía Nacional que fueron sus propios hijos quienes revelaron la impactante verdad.

Según los jóvenes, la madrugada del 8 de noviembre, Bonilla habría ingresado sin permiso al cuarto de Yamanis, de 15 años, e intentado asfixiarla cuando ella rechazó sus avances. En medio del forcejeo, el hermano mayor de Yamanis, de 23 años, intervino para defenderla, lo que derivó en un mortal enfrentamiento.

Aparentemente, Bonilla intentó agredir al joven con un cuchillo que llevaba en una cangurera, pero en la confusión tropezó y se cortó fatalmente en el cuello. Ambos hermanos, en su desesperación, habrían decidido ocultar el cuerpo en la letrina de la casa, donde fue descubierto luego de que la madre se comunicara con la Sala de Atención Ciudadana de Chilibre.

Este perturbador hallazgo cierra la búsqueda de Bonilla, quien fue reportado como desaparecido el viernes 8 de noviembre. La Policía mantiene la investigación activa para esclarecer los detalles de este trágico suceso en Chilibre.

El diputado Neftali Zamora expresó su pesar por el fallecimiento del joven y así lo expresó a través de su cuenta en la red X.



"La delincuencia me quitó un gran amigo. Jean Carlos Bonilla siempre fue un chico tranquilo y echao pa lante. Me apoyó incansablemente durante los últimos días de campaña". Me da mucho pesar informarles esto porque fue presa de esa misma delincuencia que queremos erradicar. Paz a su alma.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio