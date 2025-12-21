Despliegan búsqueda por joven desaparecido en Veraguas

Panamá- La desaparición del joven César Elías Cerceño Méndez, de 19 años, mantiene en alerta a familiares, autoridades y residentes de la comunidad de El Pedernal, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, luego de que saliera de su residencia hace más de cinco días y no se tengan noticias sobre su paradero.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, César Elías presenta deficiencias mentales, no es una persona agresiva y requiere supervisión constante. La denuncia por su desaparición fue interpuesta ante los estamentos de seguridad, lo que se activaron los protocolos de búsqueda en el área.

Florence Méndez, madre del joven desaparecido, relató que su hijo salió en horas de la mañana del pasado miércoles de la casa de sus abuelos, ubicada en El Pedernal, y desde entonces no ha regresado. “Los vecinos dicen que lo vieron ese día y luego, como por arte de magia, desapareció”, expresó con evidente preocupación.

Por su parte, Victoria Rodríguez, abuela del joven, manifestó que la familia se encuentra desesperada ante la falta de información. Señaló que han recorrido distintos puntos de la comunidad y áreas cercanas sin obtener resultados, temiendo por la seguridad del muchacho.

En tanto, Edwin Pinilla, miembro del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Veraguas, informó que desde que se recibió la denuncia se iniciaron las labores de búsqueda en coordinación con los organismos de seguridad correspondientes. No obstante, indicó que hasta el momento no se tienen indicios claros que permitan ubicar al joven.

Algunos residentes de El Pedernal consideran que César Elías podría encontrarse extraviado o desorientado en los extensos cañaverales del ingenio La Victoria, una zona de difícil acceso que ha sido incluida dentro de los puntos de verificación durante los operativos.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, de contar con información que ayude a dar con el paradero de César Elías Cerceño Méndez, la suministren de inmediato a los organismos de seguridad o al Sinaproc, con el fin de reforzar las labores de búsqueda y lograr su pronta ubicación.