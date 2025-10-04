Sucesos - 04/10/25 - 08:48 AM

Hallan cuerpo de hombre secuestrado en fosa clandestina en Bocas

Por: Redacción / Web -

La Fiscalía de Bocas del Toro informó, a través de sus redes sociales, que el cuerpo hallado semienterrado en una fosa clandestina en una finca de plátanos, ubicada en Finca 4, Changuinola, corresponde a Boris Guerra, quien había sido privado de libertad desde el pasado 23 de septiembre de 2025.

Según las autoridades, Guerra fue secuestrado en su residencia en el sector de Finca 4, cuando varios sujetos lo obligaron a subir a un vehículo blanco y se lo llevaron con rumbo desconocido.

El Ministerio Público adelanta las investigaciones correspondientes por el delito contra la vida y la integridad personal, con el fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables.
 

