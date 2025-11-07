Hallan cuerpo dentro de bolsa negra en Don Bosco

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado dentro de una bolsa negra, tirado detrás del IPT Don Bosco.



Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona mientras los curiosos se acercaban en silencio.

El dolor golpea más fuerte porque apenas anoche murió Jesús Armando Rodríguez Ríos, un joven barbero de 25 años que tenía su barbería en la Cinta Costanera.

Ahora, con este nuevo hallazgo, todos se preguntan si hay un hilo que conecte ambos casos.



Horas antes del hallazgo, el representante de Don Bosco, Pier Jason, habló sobre la necesidad de dotar a la Policía Nacional de tecnología, como cámaras de vigilancia y drones, para poder monitorear el barrio de manera más efectiva y reducir los índices de criminalidad.

“Hoy en día el crimen tiene recursos y tecnología. Nosotros necesitamos darle herramientas a la policía para que sean más eficientes en su lucha. La idea es iniciar con una primera etapa de instalación de entre 10 y 15 cámaras, conectadas a un centro de monitoreo que permita mapear los movimientos y hacer rondas más efectivas”, explicó el representante.