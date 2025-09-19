Sucesos - 19/9/25 - 04:48 PM

Hallan el cuerpo de menor arrastrada por cabeza de agua

Comarca Ngäbe Buglé. Una adolescente de 14 años perdió la vida tras ser arrastrada por una cabeza de agua en el río Guariviara, a la altura de la comunidad de Piedras Rojas, corregimiento de Zamboa, distrito de Jirondai. 

El hecho ocurrió el pasado 17 de septiembre, alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando la joven intentaba cruzar el afluente.

El reporte fue recibido por el voluntario comunitario Mario Serrano, quien, junto a familiares y moradores, inició la búsqueda inmediata. 

Los padres de la menor fueron identificados como Amalia Palacio y Fernando Palacio.

Tras más de 24 horas de búsqueda, el 18 de septiembre, alrededor de las 8:00 de la noche, Serrano informó vía WhatsApp sobre el hallazgo del cuerpo. 

La personera de Chiriquí Grande, Arlin Concepción, confirmó la noticia, señalando que, el cuerpo fue ubicado por familiares durante la tarde.

Ante la tragedia, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró recomendaciones a las comunidades de áreas rurales y fluviales: no cruzar ríos crecidos, buscar refugio seguro en caso de lluvias intensas y usar equipos de protección personal en embarcaciones artesanales, sobre todo en esta temporada de fuertes precipitaciones.

