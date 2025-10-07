Hallan hombre muerto en una cuneta ¿qué le pasó?

Panamá- El señor Jorge Quintero (43 años), fue encontrado muerto alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes, boca abajo en la cuneta de la vía principal de la tercera barriada de La Mata, en Bugaba, provincia de Chiriquí.

Luego de que residentes de La Mata notificaran a la Policía Nacional sobre el macabro hallazgo, varias unidades se presentaron en la escena y, tras corroborar los hechos, solicitaron la presencia de paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911), a quienes les correspondió dictaminar la muerte de Quintero, pese a que el cadáver ya presentaba rigidez.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte de Quintero, por lo cual hay que esperar el resultado del examen de necropsia mediante el cual se determinará si fue asesinado, si fue víctima de un accidente de tránsito o si su muerte ocurrió por causas naturales, ya que padecía de epilepsia.

Fue la propia madre de Quintero quien identificó el cadáver en el lugar donde fue encontrado esta mañana, pues, según se informó, él vivía en La Mata.



