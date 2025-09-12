Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Dos jóvenes fueron encontrados sin vida durante la madrugada de este viernes en una residencia ubicada en la calle 6 del sector de Nuevo Cristóbal, en la ciudad de Colón. El hecho ha activado una investigación por parte de inteligencia policial y el Ministerio Público.

Con este nuevo caso, la cifra de muertes violentas en la provincia asciende a 79 en lo que va del año, reflejando una preocupante ola de violencia que afecta a las familias en la Costa Atlántica.

Según información preliminar, ambos cuerpos presentaban signos de violencia y fueron hallados en el interior de la vivienda.

De manera extraoficial, las víctimas fueron identificadas como Ericka Rendón, de 18 años, y Omar Aldana, de nacionalidad colombiana.

Este sería el segundo doble homicidio registrado en la provincia en menos de cinco horas, un hecho que agrava la situación de seguridad en la región.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

