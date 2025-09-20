Sucesos - 20/9/25 - 01:32 PM

Hallan sin vida a joven de 23 años en Gatuncillo Norte, Colón

Según información preliminar, el suceso podría estar relacionado con una ruptura sentimental reciente.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

El cuerpo de Alvis Rodríguez, de 23 años, fue encontrado sin vida la noche del viernes en una residencia ubicada en la comunidad de Gatuncillo Norte, corregimiento de San Juan, en el área de la Transístmica, provincia de Colón

El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:55 p.m., cuando se notificó a la sala de guardia de la Policía Nacional (PN) del corregimiento de Buena Vista.

Al llegar al sitio, los agentes confirmaron el deceso dentro de una de las habitaciones de la vivienda, donde el cuerpo se hallaba suspendido con un cable atado al cuello, sin signos vitales. 

El área fue acordonada para permitir que funcionarios del Ministerio Público realizaran el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

Según información preliminar, el suceso podría estar relacionado con una ruptura sentimental reciente. También se indicó que, días antes, Rodríguez habría publicado mensajes en su estado de WhatsApp que sugerían intenciones suicidas, lo cual forma parte de la investigación.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial en la ciudad de Colón, mientras el Ministerio Público continúa con las indagaciones para esclarecer los hechos

