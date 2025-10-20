Hallan vehículo calcinado con posibles restos humanos dentro

Panamá- Un vehículo sedán totalmente calcinado fue hallado esta mañana en la orilla de un camino rural, en el sector de Corozalito, ubicado corregimiento de Hurtado, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron haber encontrado indicios que sugieren que había una persona dentro del vehículo calcinado. Estas evidencias fueron recolectadas y enviadas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su análisis.

El comisionado Adolfo Pérez, jefe de la Décima Zona de Policía de Panamá Oeste, indicó que el sitio donde se encontró el automóvil es un área boscosa con un camino de tierra que conduce a fincas privadas. Añadió que, debido al daño sufrido por el calor del fuego, la matrícula del vehículo no era legible.

Dijo, además, que en las últimas 48 horas no se han reportado personas desaparecidas.