Sucesos - 20/10/25 - 05:42 PM

Hallan vehículo calcinado con posibles restos humanos dentro

Fuentes del Ministerio Público confirmaron haber encontrado indicios que sugieren que había una persona dentro del vehículo calcinado.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un vehículo sedán totalmente calcinado fue hallado esta mañana en la orilla de un camino rural, en el sector de Corozalito, ubicado corregimiento de Hurtado, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron haber encontrado indicios que sugieren que había una persona dentro del vehículo calcinado. Estas evidencias fueron recolectadas y enviadas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su análisis.

El comisionado Adolfo Pérez, jefe de la Décima Zona de Policía de Panamá Oeste, indicó que el sitio donde se encontró el automóvil es un área boscosa con un camino de tierra que conduce a fincas privadas. Añadió que, debido al daño sufrido por el calor del fuego, la matrícula del vehículo no era legible.

Dijo, además, que en las últimas 48 horas no se han reportado personas desaparecidas.

Te puede interesar

Hallan vehículo calcinado con posibles restos humanos dentro

Hallan vehículo calcinado con posibles restos humanos dentro

 Octubre 20, 2025
15 detenidos en operativo previo a festividad del Cristo Negro de Portobelo

15 detenidos en operativo previo a festividad del Cristo Negro de Portobelo

 Octubre 20, 2025
Padre muere tras salvar a sus hijos del oleaje

Padre muere tras salvar a sus hijos del oleaje

 Octubre 20, 2025
Hombre hallado muerto en Cerro Azul fue asfixiado

Hombre hallado muerto en Cerro Azul fue asfixiado

 Octubre 20, 2025
Hombre acribillado en El Martillo

Hombre acribillado en El Martillo

 Octubre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas