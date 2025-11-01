Heridos a bala en Santa Isabel y Sabanitas; iniciando noviembre

Panamá- Dos personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego este 1 de noviembre en la provincia de Colón, por lo que requirieron intervención médica urgente, debido a las lesiones sufridas.

El primer caso ocurrió en la comunidad de Palmira, perteneciente al distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba. Ángel Arrocha, de 19 años de edad, pasaba frente a una cantina cuando escuchó varios disparos y posteriormente descubrió que una de las balas lo había herido. El joven recibió el impacto en el muslo izquierdo, por lo que fue auxiliado y trasladado a urgencias del Centro de Salud de Nombre de Dios, y posteriormente a la sala de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero.

Mientras tanto, el segundo caso se registró en el corregimiento de Sabanitas, donde un adolescente de 17 años fue herido con arma de fuego. El menor se encontraba bañándose en el río Lo Nuestro cuando, repentinamente, llegaron varios sujetos que comenzaron a disparar. El adolescente fue alcanzado por las balas en los pies y las manos. La Inteligencia Policial y el Ministerio Público han iniciado la investigación por estos dos atentados contra la vida.



