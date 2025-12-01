Sucesos - 01/12/25 - 09:11 AM

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

El hecho ocurrió presuntamente la madrugada de este lunes frente al Súper Xtra de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- ¡Indignación! Es lo que ha causado un video que circula en redes sociales y en el que se aprecia cómo un hombre golpea salvajemente a una mujer, mientras esta yace en el suelo.

El hecho, presuntamente, ocurrió la madrugada de este lunes frente al Súper Xtra de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Aparentemente, afuera de un bar.

Se dice que el hombre estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas (borracho) cuando cometió este salvaje ataque.

En las imágenes se aprecia que, alrededor de la pareja, hay otras personas que no se inmutan en intervenir para parar la agresión; solo una de ellas, que yace junto a la mujer en el suelo, al parecer intentó hacer algo, pero está inmóvil, por lo que se sospecha que terminó noqueada por el agresor.

Internautas solicitan a las autoridades dar con el agresor para que sea procesado y con la víctima para garantizar que no vuelva a ser golpeada.

Un internauta opina: "Y este señor grabando y no va a ayudar... ¡Increíble esta humanidad!".

Te puede interesar

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

 Diciembre 01, 2025
Ni reyerta ni muerto en La Joya; los tongos aclaran información de redes

Ni reyerta ni muerto en La Joya; los tongos aclaran información de redes

Diciembre 01, 2025
Dos panameños son señalados por abusar sexualmente de una costarricense

Dos panameños son señalados por abusar sexualmente de una costarricense

 Diciembre 01, 2025
Aprehenden a dos panameños por presunto abuso de extranjera en Chiriquí

Aprehenden a dos panameños por presunto abuso de extranjera en Chiriquí

 Noviembre 30, 2025
¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

 Noviembre 30, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas
Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca

Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana