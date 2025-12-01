Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Panamá- ¡Indignación! Es lo que ha causado un video que circula en redes sociales y en el que se aprecia cómo un hombre golpea salvajemente a una mujer, mientras esta yace en el suelo.

El hecho, presuntamente, ocurrió la madrugada de este lunes frente al Súper Xtra de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Aparentemente, afuera de un bar.

Se dice que el hombre estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas (borracho) cuando cometió este salvaje ataque.

En las imágenes se aprecia que, alrededor de la pareja, hay otras personas que no se inmutan en intervenir para parar la agresión; solo una de ellas, que yace junto a la mujer en el suelo, al parecer intentó hacer algo, pero está inmóvil, por lo que se sospecha que terminó noqueada por el agresor.

Internautas solicitan a las autoridades dar con el agresor para que sea procesado y con la víctima para garantizar que no vuelva a ser golpeada.

Un internauta opina: "Y este señor grabando y no va a ayudar... ¡Increíble esta humanidad!".