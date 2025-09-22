Sucesos - 22/9/25 - 09:10 PM

Hombre aparece muerto en cuneta frente a Cementerio

Autoridades verifican si ingirió alguna sustancia antes de morir.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

El hallazgo de un hombre en una cuneta frente al cementerio de Paraíso, corregimiento de Salamanca, en la vía Transístmica de Colón, mantiene en investigación al Ministerio Público.

Sobre este caso existen varias versiones. Una apunta a que la compañera sentimental había terminado la relación y el sujeto, al parecer, tomó la decisión de quitarse la vida, lanzándose al hueco. Autoridades verifican si ingirió alguna sustancia antes de morir.

El hombre presentaba el rostro ensangrentado. Otra línea de investigación señala que pudo haber sido atacado, y tras caminar herido llegó hasta la cuneta, donde se desplomó.

Moradores dieron aviso a la Policía Nacional y en horas de la noche el vehículo del Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial en Colón.

 

