Hombre cae de lo alto del complejo hospitalario de la Transístmica

Panamá- Un hombre murió este domingo luego de caer desde el piso superior del Complejo Hospitalario 'Arnulfo Arias Madrid', ubicado en la vía Transístmica.

La Caja de Seguro Social (CSS), entidad rectora del hospital, emitió un comunicado a través de redes sociales mediante el cual lamentó lo sucedido.

Detallaron, además, que las circunstancias del hecho "aún no han sido esclarecidas", por lo cual funcionarios del Ministerio Público han iniciado una investigación sumaria.

