Hombre es asesinado de un balazo en la cabeza en Mano de Piedra

De acuerdo con los datos policiales, la víctima fue identificada como Juan José Sánchez Chaverra.

 

La noche del viernes, en el área 6 de La Paz, en Mano de Piedra, en el distrito de San Miguelito, un hombre de 39 años fue asesinado de un disparo en la cabeza.

Tras una alerta por detonaciones, las unidades policiales llegaron al lugar, donde encontraron el cuerpo de Sánchez, que mantenía un balazo en la parte trasera de la cabeza, y a simple vista sin signos vitales.

Los causantes del hecho se dieron a la fuga por las veredas del lugar.

Se conoció que la víctima mantenía antecedentes penales, entre ellos decomiso de arma de fuego.

Las autoridades investigan el detonante del hecho.

