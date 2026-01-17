AND propone nuevo modelo para distribuir recursos a gobiernos locales

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó al Ministerio de Economía y Finanzas, a organismos internacionales, a presidentes de gremios municipales y alcaldes, una propuesta de nuevo sistema para la distribución de los recursos que asigna el Gobierno Nacional a los gobiernos locales, como resultado de un proceso de consultas y estudios técnicos sustentados en indicadores de vulnerabilidad.

De acuerdo a la entidad, la propuesta fue el resultado de la asistencia técnica de UNICEF y otras agencias de las Naciones Unidas en Panamá.

LEE TAMBIÉN: Reiteran el no paso de equipo pesado en el tramo de El Guarumal

Entre sus principales resultados, esta herramienta convierte datos complejos en insumos claros para la toma de decisiones estratégicas, contribuye a que los recursos públicos se focalicen en los territorios y poblaciones más vulnerables y fortalece la efectividad de las políticas locales, además de constituirse en una base objetiva para la toma de decisiones institucionales, la evaluación del marco normativo vigente y la formulación de posibles ajustes legales.

Su aplicación permitirá fortalecer la focalización técnica de los recursos públicos, con base en indicadores de vulnerabilidad, y mejorar la capacidad de respuesta de las políticas públicas a nivel local, reafirmando el compromiso de la AND con el fortalecimiento de la gobernanza territorial y el desarrollo local.

