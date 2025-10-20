Hombre hallado muerto en Cerro Azul fue asfixiado

Panamá- Como Marlín Martín Othón Gómez (37 años) fue identificado el hombre que encontrado muerto la mañana de ayer, domingo, en la orilla del río Cabra, a la altura del sector de Rancho Café, en Cerro Azul, corregimiento 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

Como Othón estaba semidesnudo (solo en calzoncillos), tenía un zuncho amarrado al cuello y cerca se ubicó una pistola 9 milímetros con municiones, se creía que se había quitado la vida, pero la verdad fue revelada por el perito forense: fue asfixiado hasta morir.

Con esta información, la investigación del caso, adelantada por la Fiscalía de Homicidios y Femicidios del área metropolitana, da un giro de posible suicidio a asesinato.

Ahora, con los indicios recopilados en los alrededores de la roca junto a la cual fue ubicado el cadáver, las autoridades deben tratar de identificar a los asesinos.

La investigación preliminar también detalló que Othón había sido reportado como desaparecido por su familia el pasado sábado, 18 de octubre, lo cual indica que fue asesinado aproximadamente 24 horas o menos después de su aparente privación de libertad.



