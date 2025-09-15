Sucesos - 15/9/25 - 09:38 AM

hombre hiere con machete a turistas en isla taboga

Por: Redacción Web -

Panamá- Lo que debió ser un día de relajación y descanso casi se convierte en tragedia este fin de semana en isla Taboga (golfo de Panamá), cuando, cuando en medio de un hecho confuso, un hombre sacó un machete e hirió a varias personas.

Todo ocurrió de manera inesperada. En un video que circula en redes sociales se puede apreciar a tres mujeres golpeándose y halándose del cabello. En otra parte de las imágenes se observa que el conflicto —que inició por razones que se desconocen— escaló al punto de que varios hombres intervinieron en la trifulca.

En medio del caos, un hombre —identificado como residente de la también llamada 'Isla de Flores'— sacó a relucir un machete y empezó a repartir filo a diestra y siniestra, hiriendo a varias personas, entre ellas visitantes nacionales y extranjeros, sembrando el pánico en el angosto callejón donde se produjo el ataque, ya que algunos fueron alcanzados por la filosa arma blanca en la cara.

Turistas que buscaban tomarse fotos para recordar la visita al pintoresco lugar salieron corriendo, al tiempo que residentes se asomaban fuera de sus casas para enterarse qué generaba el bullicio en la normalmente tranquila isla.

Según moradores de Taboga, este escenario no es nada nuevo, pues dieron a conocer que esta no es la primera vez que el individuo agrede a otras personas con machete; ya ha pasado en otras ocasiones y, aseguran que la policía lo retiene, pero poco después lo sueltan y la historia vuelve a repetirse.

Taboga es una isla que se ubica en el golfo de Panamá, a unos 20 km de la ciudad capital, y es un punto turístico que, principalmente los fines de semana, se llena de visitantes nacionales y extranjeros que buscan disfrutar del sol y descansar sin tener que ir muy lejos de la capital.

 Septiembre 15, 2025
