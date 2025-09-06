Sucesos - 06/9/25 - 11:25 AM

Hombre lucha por su vida tras ser baleado en la cabeza

La Policía Nacional desplegó un operativo en el área para dar con el responsable, pero hasta el momento no se han realizado capturas.

 

Por: Redacción / Web -

Un hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo en la cabeza dentro de un minisúper ubicado en el sector de La Morelos, en el corregimiento de Tocumen.

El ataque ocurrió anoche, cuando un sujeto descendió de un vehículo, ingresó al establecimiento y le disparó directamente a la víctima. Luego, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado inicialmente a un centro médico cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue referido al Hospital Santo Tomás, donde permanece en la sala de cuidados intensivos.

