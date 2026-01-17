Sucesos - 17/1/26 - 11:46 AM

Hombre muere tras riña en una cantina en Antón

Durante la pelea, salió a relucir un arma blanca, resultando gravemente herido un hombre, de aproximadamente 53 años, residente en Los Pantanos.

 

Redacción/Sucesos

Una riña dentro de una cantina ubicada en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé, dejó una víctima fatal este viernes 16 de enero. El hecho fue reportado a las 6:00 p.m., en medio de las actividades patronales.



El ciudadano fue trasladado de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde minutos más tarde los médicos confirmaron su fallecimiento, según información de Coclé Tráfico.

El presunto agresor, otro hombre de edad similar, fue capturado minutos después por las autoridades en el centro del distrito de Antón y se mantiene a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia de Coclé.

El caso continúa bajo investigación para el esclarecimiento de los hechos.

