Hombre muere tras riña en una cantina en Antón

Una riña dentro de una cantina ubicada en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé, dejó una víctima fatal este viernes 16 de enero. El hecho fue reportado a las 6:00 p.m., en medio de las actividades patronales.

Durante la pelea, salió a relucir un arma blanca, resultando gravemente herido un masculino, de aproximadamente 53 años, residente en Los Pantanos.

LEE TAMBIÉN: Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, un aumento de 2%, y golpeó a jóvenes

El ciudadano fue trasladado de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde minutos más tarde los médicos confirmaron su fallecimiento, según información de Coclé Tráfico.

El presunto agresor, otro hombre de edad similar, fue capturado minutos después por las autoridades en el centro del distrito de Antón y se mantiene a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia de Coclé.

El caso continúa bajo investigación para el esclarecimiento de los hechos.