Hubo acuerdo de pena en el caso de la profesora que mató a su pareja

Un acuerdo de pena validado por el tribunal ha colocado nuevamente el caso de Marichely Ruiz, profesora de Educación Física condenada por el homicidio de su pareja Yaris Jiménez, en el centro de la polémica.



Se conoció que el acuerdo de pena a una condena de 15 años incluyó un resarcimiento económico a la familia de la víctima, cuyo monto aún no se ha revelado.

La noticia ocasionó reacciones en las redes sociales, donde usuarios cuestionan cómo un acuerdo de este tipo puede convivir con la gravedad del crimen.



“¿Se puede poner precio a una vida?”, se lee en numerosos comentarios. Otros comparan la medida con casos donde los culpables enfrentan penas más duras por delitos menores.

El acuerdo detrás de la polémica

El resarcimiento económico forma parte del acuerdo de pena que ya había establecido los 15 años de prisión para Ruiz.

Según fuentes judiciales, la familia de Yaris Jiménez aceptó recibir el pago, lo que permitió formalizar la sentencia y cerrar el proceso judicial.

El crimen ocurrió el 22 de abril de 2022 en el lago Alajuela, cuando la pareja disfrutaba un día familiar con la hija de la víctima, de apenas un año.

La discusión derivó en un hecho violento, y Ruiz confesó el homicidio casi 15 días después, cuando los restos de Yaris Jiménez fueron localizados en Caimitillo (Chilibre).

El anuncio del resarcimiento ha vuelto a poner el caso en el ojo público, con usuarios que aseguran que ninguna compensación económica puede reparar la pérdida de una vida.

Otros reconocen que la medida es legal y que la familia tuvo la última palabra, pero la indignación persiste y el debate sobre justicia y equidad sigue abierto.

Este acuerdo de pena revela cómo ciertos procesos judiciales, aunque legales, pueden chocar con la percepción social de justicia, dejando preguntas que las leyes no siempre logran responder.