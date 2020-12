Hurto de ganado aumenta en ColÃ³n

Ganaderos de varios corregimientos de Colón piden respuesta ante los hurtos pecuarios, que ya no aguantan y en la que han tenido pérdidas millonarias

Jorge Meléndez, productor de ganado, denunció que es lamentable que no hayan tenido respuesta de las autoridades sobre el tema de cuatrerismo.

Indicó que los ganaderos están siendo bastante afectados en lo que va del año 2020.

Explicó que en su caso personal, el pasado 20 de julio, le fueron hurtadas 9 reses en la finca que tiene en el corregimiento de Nuevo San Juan.

Fue entonces que interpuso la denuncia ante la Fiscalía que atiende estos casos, pero asegura que hasta la fecha no han tenido respuesta de las investigaciones.

Luego 8 días después, le hurtan un toro con valor de 2 mil 500 dólares, a otro ganadero, que tiene un préstamo con el Banco Nacional.

Añadió que han aportado los números de placas de los vehículos de los sospechosos, pero no han tenido ningún tipo de respuesta de las autoridades del Ministerio Público.

Las fincas afectadas están ubicadas en los corregimientos de Buena Vista, Santa Rosa y Nuevo San Juan, en la zona de la Transístmica de la provincia de Colón.

Otro hecho se registró el 23 de noviembre, cuando los cuatreros privan de libertad a los peones de una finca del sector de la Transístmica, en la que obligan a los trabajadores a matar a dos de las reses.

Y no contentos con ello, violan a la señora de uno de los peones, para luego exigirles que carguen la carne hasta los vehículos.

Por este caso hay dos personas que están capturadas por el caso de acceso carnal, no por el caso de cuatrerismo.

Meléndez hizo un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, por medio de la emisora local en Colón, Portobelo Estereo, para que intervenga en este problema sobre todo por su posición como ganadero.

Contenido Premium: 0