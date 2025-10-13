Identifican a joven brutalmente asesinada por su ex en Porcrí

Panamá - La joven que fue brutalmente asesinada alrededor de las 10:30 a.m. de ayer, por su exnovio en el parque de Pocrí, en Aguadulce, Coclé, fue identificada como Celinda M. Córdoba B., de 21 años.

Cuando la víctima ingresó al cuarto de urgencias del Hospital Dr. Rafael Estévez, se determinó que presentaba múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, cara, mandíbula, cuello, tórax, muslo izquierdo y el área lumbar de la espalda. Pese a los esfuerzos de los galenos que la atendieron, la joven falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Tras el crimen, el agresor, un hombre de 25 años, delgado y de rostro aparentemente amable, fue capturado cerca de la escena del crimen, luego de ser plenamente identificado por varios testigos.

Se espera que en las próximas horas el indiciado sea presentado ante un juez de garantías, quien deberá declarar legal su aprehensión, dar por presentada la formulación de la imputación por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de femicidio, y establecer la medida cautelar que deberá cumplir mientras la Fiscalía adelanta la investigación del caso.

Llama la atención que, en este caso, al igual que en el de Paola Chávez -asesinada por su expareja a inicios de septiembre-, Celinda también contaba con una orden de alejamiento contra su agresor, quien, a pesar de la medida, logró asesinarla.

Con este caso ya suman 14 femicidios registrados en todo el país durante este año y el primero en Coclé.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer lamentó fallecimiento de Celinda e informó que la entidad, a través de su Centro de Atención Integral de Coclé, realizó una visita a la familia de la joven, le brindó acompañamiento y coordinación con las autoridades competentes para asegurar las diligencias y gestiones legales correspondientes.

De igual forman detallaron que la madre de la joven "se encuentra recibiendo atención médica, mientras se gestionan los pasos legales que el caso requiere".



Reacciones

Este lamentable hecho, que causó conmoción entre los residentes de Pocrí de Aguadulce, también ha generado diversas reacciones en redes sociales y reavivado la llama de la campaña "Ni una más".

Relacionado con este tema, la abogada Suky Yard, a través de redes sociales, repudió el femicidio de Celinda, se solidarizó con los familiares de la joven y solicitó a la ciudadanía dejar de responsabilizar a las mujeres, por casos como este. "Quiero aprovechar este breve video nuevamente para, una vez más, tener que verme en la necesidad de levantar mi voz y repudiar el asesinato de una joven mujer panameña a manos de su expareja", dijo.

"Y yo quiero que aquí ustedes sean categóricos y analicen muy bien cuál es el escenario y que dejen de responsabilizar a las mujeres", agregó.

En su enérgico pronunciamiento la letrada hizo referencia a un caso de femicidio en el que ella actuó en representación de la víctima y lo comparó con el de Celinda y en ambos, las mujeres ya habían terminado la relación con su agresor. "En el lamentable caso que estamos viendo hoy, esta chica también había terminado con su pareja. Y es aquí donde yo hago el llamado a quienes tienen que tomar decisiones, porque ya basta de seguir viendo todo el tema de violencia contra las mujeres, mujeres desaparecidas, mujeres, niñas y adolescentes abusadas sexualmente, sin que exista verdaderamente una política pública que ayude a prevenir y a proteger la vida, la honra y la integridad de las mujeres", resaltó.

La letrada también cuestionó "¿... hasta cuándo como país vamos a seguir pensando que todo lo que viven las mujeres en materia de violencias en contra de ellas es su culpa?".

Yard llamó a todas las mujeres y a todas las organizaciones a levantar sus voces y salgan a decir "Basta ya", pues desde el punto de vista, ya es tiempo de que las autoridades tomen "acciones puntuales que ayuden verdaderamente a salvaguardar y proteger la vida de las mujeres en nuestro país", porque "No es una casualidad la cantidad de mujeres asesinadas, la cantidad de mujeres que son violadas, la cantidad de niñas que son desaparecidas".

Además, dejó claro que quiere ver las acciones que tomarán todas las instituciones que tienen que ver con este tipo de situaciones, "porque el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de humanidad".





