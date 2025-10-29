Sucesos - 29/10/25 - 07:53 AM

Incendio de bus de Policía Nacional en el Corredor Norte, sin víctimas fatales

Por: Redacción / Web-D. Sánchez -

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá se desplazaron esta mañana al Corredor Norte, a la altura de Chilibre, para atender un incendio registrado en un autobús, propiedad de la Policía Nacional.

Según los reportes preliminares, el conductor ya había estacionado el vehículo y se encontraba abasteciéndose de agua para culminar la ruta, cuando el bus se incendió en su totalidad. A bordo del bus iban 40 unidades policiales.


Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no se han reportado víctimas fatales. Los bomberos continúan trabajando en el sitio realizando labores de control. El vehículo fue declarado pérdida total.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternas, ya que el incidente ha generado congestión en la vía.

Las autoridades continúan evaluando la situación y brindando asistencia a los afectados.
 

