Ingeniero alega que lo secuestraron

ingeniero alega que el jueves 27 de agosto fue secuestrado y retenido por 8 días hasta pagar un rescate de $300 mil.

El hombre afirma que lo mantuvieron amordazado en un lugar de la montaña, a donde llegó tras dos horas en auto y tres a pie cruzando quebradas y ríos. En un audio que envió a un familiar, sostiene que en todo momento le mantuvieron el rostro cubierto con un pasamontañas y le colocaron audífonos donde escuchaba música las 24 horas.

El ingeniero alegaba que le preguntaban por un "Para" al que no conocía y que los sujetos cuando ya entraron en confianza hasta le llamaban "Patrón". Me golpearon mucho y debo someterme a una cirugía reconstructiva en la nariz, que es la parte más afectada, pero supe manejar la inteligencia emocional y nunca me quebré ante los secuestradores, relata el afectado, quien asegura que se puso en manos de Dios.