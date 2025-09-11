Intentan rematar a hombre baleado dentro del hospital de Colón

Panamá- Un paciente que se encuentra recluido en una de las salas del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero resultó con varias heridas por arma blanca durante la madrugada de este jueves 11 de julio, tras ser atacado por dos sujetos.

Los agresores llegaron en un vehículo durante la madrugada, aprovecharon la oscuridad de la noche e ingresaron por la parte trasera del hospital hasta llegar a la sala 2. Una vez allí, atacaron a Alan Joel Ávila (35 años), con cuchillos en al menos cuatro ocasiones, causándole heridas en los brazos y el hombro izquierdo.

Posteriormente, los sicarios huyeron del lugar en medio de los gritos de pánico de los otros pacientes y del personal de la Caja de Seguro Social, entidad que administra el hospital.

Debido a la gravedad de las heridas, Ávila fue operado de emergencia y sobrevivió. Cabe destacar que el paciente se encontraba hospitalizado desde el 9 de julio, ya que fue víctima de un ataque a mano armada ocurrido en la calle 13, avenida Justo Arosemena de la ciudad de Colón.

Este caso se investiga ahora como un atentado contra la vida de Ávila por segunda ocasión. A pesar de que en la parte baja del hospital hay un espacio para agentes de la Policía Nacional y el centro cuenta con seguridad de la CSS, el intento de rematar a Ávila logró consumarse.



