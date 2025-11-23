Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Panamá- Las primeras horas de este domingo se tiñeron de sangre en las provincias de Veraguas y Panamá Oeste, luego de que dos accidentes de tránsito cobraran la vida de tres personas y dejaran a igual cantidad de heridos.

El caso más reciente se reportó a eso de las 6:00 de la mañana en la autopista Arraiján-La Chorrera, a la altura de la barriada La Arboleda de Cáceres. Allí, un vehículo de color negro cayó por un barranco y el conductor Cristian Alexander Gradanos, de 48 años, falleció, luego de que su vehículo se salió de la carretera y cayera por un barranco.

Al parecer, Gradados no llevaba puesto el cinturón de seguridad, ya que se salió del vehículo mientras este daba vueltas barranco abajo.

El hombre regresaba a su casa por la autopista Arraiján-La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, al finalizar su turno de trabajo en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Las unidades del Tránsito de la Policía Nacional (PN) ubicaron el cuerpo del conductor, boca abajo, al lado del automóvil volcado.

Accidente de tránsito en La Arboleda de Cáceres.

Horas antes, una brutal colisión que tuvo lugar en la Vía Interamericana, a la altura de La Soledad, en Veraguas, dejó como saldo dos personas fallecidas y otras tres con heridas de consideración. En este fatal hecho de tránsito están involucrados un sedán de color verde y un camión tipo mula. El sedán quedó incrustado en la parte trasera del camión. Lo que no se ha determinado aún es si el hecho ocurrió por culpa del conductor del sedán o del camión. Eso lo deben determinar los peritos de Accidentología del Ministerio Público y de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, que acudieron a la escena para atender el caso.

Residentes del área denunciaron que en esa parte de la Vía Interamericana hace falta más iluminación, sobre todo porque allí se ubica una estación de combustible de la cual constantemente salen y entran vehículos pequeños y camiones.

Ambos hechos de tránsito fueron atendidos por paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), a quienes les correspondió dictaminar la muerte de las víctimas y trasladar a los heridos a un centro médico.



