Interceptan camioneta y disparan al conductor; murió en el hospital

Panamá- El hombre que fue atacado a tiros ayer mientras circulaba en una camioneta negra de lujo falleció en el Hospital Santo Tomás.

La víctima, identificada como Jean Paul Jiménez (26 años), fue alcanzada por dos proyectiles: uno en el cuello y otro en el muslo derecho. Una mujer de 22 años que lo acompañaba fue quien solicitó ayuda, pero él murió de todas formas.

Inicialmente se informó que el hecho violento ocurrió en la avenida El Paical, pero luego se confirmó que el homicidio tuvo lugar en el Corredor Norte, antes de la primera garita de peaje, en dirección de Albrook hacia San Miguelito.

Entre el 2014 y este año, Jiménez fue verificado y detenido en allanamientos, además de ser retenido en acciones policiales, aunque no se especificaron los delitos por los que fue investigado.

La información preliminar detalla que la pareja había salido de una discoteca en Amador y, cuando se desplazaba por el Corredor Norte, otro vehículo los rebasó. Sus ocupantes realizaron detonaciones contra la camioneta negra, impactando mortalmente a Jiménez.



