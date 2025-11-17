Interceptan lancha con 144 paquetes de presunta marihuana en aguas de Guna Yala

Panamá- Un total de 144 paquetes de presunta sustancia ilícita decomisados y tres hombres aprehendidos fue el resultado de una operación antinarcóticos adelantada por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en las aguas costeras de la Comarca Guna Yala.

Los tripulantes de una lancha rápida intentaron darse a la fuga para evadir a los uniformados y deshacerse de la droga, lanzando los bultos al agua, pero a pesar de ello fueron interceptados y aprehendidos.

Durante el conteo, los fronterizos contabilizaron que lograron recuperar del agua 144 paquetes con hierba seca en su interior, que se presume es marihuana.

En otra acción antidrogas realizada en los corregimientos de Guabito, Las Tablas y El Teribe, en Bocas del Toro, contra el microtráfico se retuvo a 11 hombres presuntamente vinculados con este delito.

Mediante nueve diligencias de allanamiento y registro, las unidades de Antinarcóticos del Senafront y la Fiscalía de Drogas de Chiriquí y Bocas del Toro, a través de compra controlada de droga, decomisaron envoltorios de cocaína, marihuana y crack.

En ambos casos, tanto la sustancia ilícita como los retenidos quedaron a órdenes de la Fiscalía de Drogas.

Retenidos en Bocas del Toro por microtráfico.