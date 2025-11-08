Interpol Panamá confirma la captura de Ali Zaki Hage Jalil en Venezuela

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá confirmó la aprehensión del ciudadano Ali Zaki Hage Jalil, vinculado a la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas.

El 19 de julio de 1994, el Vuelo 901 de la compañía Alas Chiricanas despegó del aeropuerto de Colón y minutos después explotó acabando con la vida de 21 personas.

De acuerdo la comunicación, la aprehensión del requerido se efectuó el pasado 6 de noviembre de 2025, en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.

Zaki Hage Jalil mantenía una notificación roja, a solicitud de la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga del Área Metropolitana, por el delito contra la vida y la integridad personal, homicidio doloso y delito contra la seguridad colectiva, contra los medios de transporte y de comunicación.

La investigación por este caso estaban activas luego de su apertura en el año 2017 a solicitud de la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga, por información surtida por el Estado de Israel que se hizo llegar a la Procuraduría General de la Nación.

Se realizan las coordinaciones con la Fiscalía de Asuntos Internacionales a fin de iniciar procesos de solicitud de extradición y que el mismo sea puesto a órdenes de las autoridades panameñas.