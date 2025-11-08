Interpol Panamá confirma la captura de Ali Zaki Hage Jalil en Venezuela
Esta investigación se relaciona con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994, en Santa Isabel, provincia de Colón.
La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá confirmó la aprehensión del ciudadano Ali Zaki Hage Jalil, vinculado a la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas.
El 19 de julio de 1994, el Vuelo 901 de la compañía Alas Chiricanas despegó del aeropuerto de Colón y minutos después explotó acabando con la vida de 21 personas.
De acuerdo la comunicación, la aprehensión del requerido se efectuó el pasado 6 de noviembre de 2025, en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela.
Zaki Hage Jalil mantenía una notificación roja, a solicitud de la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga del Área Metropolitana, por el delito contra la vida y la integridad personal, homicidio doloso y delito contra la seguridad colectiva, contra los medios de transporte y de comunicación.
La investigación por este caso estaban activas luego de su apertura en el año 2017 a solicitud de la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga, por información surtida por el Estado de Israel que se hizo llegar a la Procuraduría General de la Nación.
Se realizan las coordinaciones con la Fiscalía de Asuntos Internacionales a fin de iniciar procesos de solicitud de extradición y que el mismo sea puesto a órdenes de las autoridades panameñas.