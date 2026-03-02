Sucesos - 02/3/26 - 10:21 AM

Cae alias "Pantera", ficha del Cartel del Golfo en Panamá

En el sector de Las Margarita, los agentes fronterizos revisaron un taxi sospechoso y hallaron dos paquetes rectangulares de presunta cocaína.

 

Por: Redacción / Crítica -

Alias “Pantera”, el panameño señalado como uno de los pesos pesados del Cartel del Golfo, fue enviado a prisión preventiva ayer domingo tras ser aprehendido en Chepo con paquetes de presunta droga.

El hombre fue presentado ante un juez de garantías, quien ordenó su detención provisional por el delito de posesión agravada de drogas.

La captura se dio ayer durante un operativo de la Dirección de Antinarcóticos, Inteligencia y el GRIM, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

En el sector de Las Margarita, los agentes fronterizos revisaron un taxi sospechoso y hallaron dos paquetes rectangulares de presunta cocaína. En el auto viajaban 3 personas.

“Pantera” ha sido investigado desde 2015 por su presunta participación en actividades ilícitas.

Según informes, mantenía una relación con una colombiana que habría sido clave para establecer vínculos con el Clan del Golfo en Colombia, además de conexiones directas con líderes de líneas de transporte de ese grupo criminal.

Te puede interesar

Cae alias "Pantera", ficha del Cartel del Golfo en Panamá

Cae alias "Pantera", ficha del Cartel del Golfo en Panamá

Marzo 02, 2026
Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

 Marzo 02, 2026
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

 Marzo 02, 2026
Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

 Marzo 01, 2026
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

 Marzo 01, 2026

Con el paso de los años, presuntamente expandió su influencia en Colón y Chiriquí, y se le atribuyen más de 10 casos, incluyendo decomisos que superan una tonelada de droga.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado
Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo

Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves