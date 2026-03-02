Cae alias "Pantera", ficha del Cartel del Golfo en Panamá

Alias “Pantera”, el panameño señalado como uno de los pesos pesados del Cartel del Golfo, fue enviado a prisión preventiva ayer domingo tras ser aprehendido en Chepo con paquetes de presunta droga.

El hombre fue presentado ante un juez de garantías, quien ordenó su detención provisional por el delito de posesión agravada de drogas.

La captura se dio ayer durante un operativo de la Dirección de Antinarcóticos, Inteligencia y el GRIM, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

En el sector de Las Margarita, los agentes fronterizos revisaron un taxi sospechoso y hallaron dos paquetes rectangulares de presunta cocaína. En el auto viajaban 3 personas.

“Pantera” ha sido investigado desde 2015 por su presunta participación en actividades ilícitas.

Según informes, mantenía una relación con una colombiana que habría sido clave para establecer vínculos con el Clan del Golfo en Colombia, además de conexiones directas con líderes de líneas de transporte de ese grupo criminal.

Con el paso de los años, presuntamente expandió su influencia en Colón y Chiriquí, y se le atribuyen más de 10 casos, incluyendo decomisos que superan una tonelada de droga.