Sucesos - 01/3/26 - 05:12 PM

Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

La familia del infante, al darse cuenta de lo ocurrido, llamó a los Bomberos y estos actuaron con rapidez en el espacio confinado, logrando la extracción de forma segura del menor.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un menor de edad que cayó accidentalmente en una letrina mientras se desplazaba gateando dentro de una residencia en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, fue rescatado este domingo por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

La familia del infante, al darse cuenta de lo ocurrido, llamó a los Bomberos y estos actuaron con rapidez en el espacio confinado, logrando la extracción de forma segura del menor.

Tras ser rescatado, los camisas rojas le brindaron atención primaria al niño en el sitio, y después se coordinó con los familiares para una evaluación médica preventiva.


 

 

 

Te puede interesar

Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

 Marzo 01, 2026
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

 Marzo 01, 2026
Estadísticas alarmantes: Cada 2 horas se reporta un incendio de masa vegetal

Estadísticas alarmantes: Cada 2 horas se reporta un incendio de masa vegetal

 Marzo 01, 2026
Sicarios atacan y matan a un hombre en Alto de Los Lagos

Sicarios atacan y matan a un hombre en Alto de Los Lagos

 Marzo 01, 2026
Sin rastro de menor desaparecida Ñürün: Sinaproc suspende operativo

Sin rastro de menor desaparecida Ñürün: Sinaproc suspende operativo

 Marzo 01, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto