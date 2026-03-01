Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

Panamá- Un menor de edad que cayó accidentalmente en una letrina mientras se desplazaba gateando dentro de una residencia en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, fue rescatado este domingo por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

La familia del infante, al darse cuenta de lo ocurrido, llamó a los Bomberos y estos actuaron con rapidez en el espacio confinado, logrando la extracción de forma segura del menor.

Tras ser rescatado, los camisas rojas le brindaron atención primaria al niño en el sitio, y después se coordinó con los familiares para una evaluación médica preventiva.



