Sucesos - 19/11/25 - 01:30 PM

Joven de 20 años a prisión por homicidio de un menor en El Polvorín

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La detención provisional fue la medida cautelar aplicada a un hombre de 20 años de edad, quien está vinculado con la muerte de un menor de edad.

El pasado 8 de julio fue asesinado en la comunidad de El Polvorín, corregimiento de Cativá, el joven Ameth Gonzáles de 17 años de edad.

Al sospechoso se le vincula en este suceso, porque se señala que, en compañía de otras personas aún no identificadas, disparó con un arma de fuego contra dos menores de edad, lo que resultó en la muerte de 1 de ellos.

Ahora enfrenta cargos por los delitos de homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

La investigación es adelantada por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que busca acreditar su participación en este hecho de sangre.

En la audiencia también se legalizó la aprehensión y la formulación de la imputación en su contra, solicitudes que fueron admitidas por el juez.

