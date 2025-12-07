Sucesos - 07/12/25 - 03:53 PM

Justicia exprés: Condenados mediante acuerdo de pena tras falsa compra de auto

Durante la audiencia la Fiscalía presentó las pruebas suficientes que los vinculan con el hecho.

 

Panamá- A 144 y 84 meses de prisión fueron condenados, mediante acuerdo de pena, dos hombres por la comisión de los delitos de robo y posesión ilícita de arma de fuego, tras ser aprehendidos el pasado viernes tras una falsa compra de un vehículo.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, los representantes de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana presentaron las pruebas suficientes que los vinculan con el hecho ocurrido el pasado 5 de diciembre en El Colmenar, ubicado el corregimiento Ernesto Córdoba Campos. Las partes llegaron a un acuerdo, por lo cual el proceso quedó finiquitado de una vez.

HECHOS

Tras contactar a la víctima a través de la plataforma digital Marketplace para la venta de un automóvil, los delincuentes la citaron en el área conocida como El Colmenar, supuestamente para llevar a cabo la transacción. 

Al llegar al lugar, los sospechosos, cubriéndose la cara con suéteres, amenazaron a la víctima, la encañonaron y sometieron apuntándole con un arma de fuego que portaba uno de ellos, y la despojaron de dinero en efectivo y un collar. La víctima reaccionó rápido y llamó a la policía; una ronda que se encontraba en el área respondió a su llamado. Los uniformados persiguieron a los delincuentes que huían en un carro y lograron aprehenderlos poco después de cometer el asalto.

Fue durante la revisión de rutina que los uniformados ubicaron, en poder de uno de los sospechosos, un arma de fuego con su proveedor y tres municiones vivas, que se presume fue la utilizada para amenazar a la víctima.

