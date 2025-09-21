La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

Panamá- La violencia volvió a cobrar una vida en el sector de Emberá Purú, ubicado en el populoso distrito de San Miguelito, en horas de la madrugada de este domingo, cuando la gran mayoría de sus residentes dormía.

Todo ocurrió a eso de las 2:30 a.m. A esa hora, el retumbar del sonido de las balas despertó a algunas personas y alertó a otras de que algo estaba ocurriendo. Al salir de sus casas, encontraron el cadáver de José Rodríguez Zambrano tirado en la tierra, entre varias residencias, justo al lado de una cuya pared aún no había sido repellada.

Al parecer, sujetos desconocidos llegaron al sector y dispararon contra Rodríguez Zambrano; después, se dieron a la fuga sin ser capturados. Residentes aseguran que no vieron nada, solo escucharon los disparos.

Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional llegaron al sector y, luego de corroborar el hecho de violencia, notificaron al Ministerio Público para que el personal de Criminalística efectuara el levantamiento del cadáver.