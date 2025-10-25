Sucesos - 25/10/25 - 07:33 AM

La violencia no cesa: Menores involucrados en posesión de armas en Colón

Por: Diómedes Sánchez S -

En una serie de operativos realizados por la Policía Nacional, agentes de la institución lograron incautar varias armas de fuego en una vivienda ubicada en la comunidad de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón. Durante la operación, se detuvo a varias personas, entre ellas un menor de 16 años.

En el lugar, las autoridades hallaron tres armas de fuego, entre las que se encontraba un fusil, junto con cuatro proveedores, municiones de diversos calibres y dos teléfonos celulares. Estos elementos fueron confiscados como parte de la investigación.

Los detenidos, incluidos los dos adultos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determinen los cargos. 
 

En cuanto al menor de edad, el joven fue remitido a la Fiscalía de Adolescentes, que se encarga de casos en los que están involucrados menores.

La Policía Nacional, junto con las autoridades judiciales, investigará las intenciones detrás de la posesión de las armas de fuego y determinará si estos sujetos estaban involucrados en actividades delictivas más graves en la región.

Este tipo de hechos pone de manifiesto la creciente preocupación sobre la participación de menores en delitos relacionados con armas de fuego en la provincia de Colón, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar sus operativos para frenar la violencia en la zona.

