Aprehenden a mujer por presunto maltrato al menor en Veracruz

La Policía Nacional aprehendió este sábado a una mujer requerida por el delito contra el orden jurídico y el estado familiar y civil, en la modalidad de maltrato al menor.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión se dio en el punto de control ubicado en el sector de Puente Venado, corregimiento de Veracruz.

LEE TAMBIÉN: Naufragio de migrantes en Colón deja un muerto y varios lesionados

La ciudadana, de 40 años, al ser verificada en el Sistema de Verificación Ciudadana, mantenía un oficio vigente emitido por la Fiscalía Adjunta de la Primera Subregional de Panamá Oeste, sede de Arraiján, fechado el 9 de octubre de 2025.