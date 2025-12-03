Sucesos - 03/12/25 - 05:26 PM

¡Le cayeron! Aprehenden a mujer tras golpear a su bebé de un año

La captura se dio luego de que circulara un video en redes sociales donde se veía a la mujer agredir el rostro de la menor sin contemplación.

 

Por: Redacci+ón / Crítica -

Una mujer buscada por golpear repetidas veces a su hija de apenas un año due aprehendida por unidades del Servicio Nacional Aeronaval, junto al Ministerio Público, dieron con 

La captura se dio luego de que circulara un video en redes sociales donde se veía a la mujer agredir el rostro de la menor sin contemplación. 

Ese material encendió la indignación del pueblo y activó una investigación de oficio que terminó en su aprehensión por delitos contra el orden jurídico, familiar y el estado civil, en modalidad de maltrato al menor.

Ahora, la mujer quedó a órdenes de las autoridades y tendrá que rendir cuentas por lo sucedido. 

El país espera que se haga justicia, porque ningún golpe contra un niño debe pasar por alto.

Senniaf dijo ayer en un comunicado que comprobó que la menor se encuentra con un familiar que le brinda protección. 

 

